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Волкер прибыл на Донбасс и проводит переговоры с Наевым

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Волкер встретился с Наевым на Донбассе
Волкер встретился с Наевым на Донбассе / пресс-центр штаба ООС

Во вторник, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил началась встреча командующего Объединенных сил, генерал-лейтенанта Сергея Наева со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отметим, ранее Курт Волкер анонсировал свой визит на Донбасс, чтобы узнать о ситуации на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе.

"Мы рады приветствовать вас в районе проведения операции. Спасибо партнерам за поддержку в борьбе с российским агрессором", – сказал Наев во время встречи с Волкером.

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По данным штаба ООС, вблизи линии разграничения Наев ознакомит Волкера с военной и гуманитарной составляющими операции. Стороны обсудят ситуацию с безопасностью на Донбассе и обменяются мнениями относительно путей мирного урегулирования конфликта.

Отмечается, что с начала проведения операции Объединенных сил это первая встреча командующего ООС со спецпредставителем Госдепа США.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Операция Объединенных сил Война на Донбассе Курт Волкер Сергей Наев
Источник: 24 Канал
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