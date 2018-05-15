Волкер прибыл на Донбасс и проводит переговоры с Наевым

Во вторник, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил началась встреча командующего Объединенных сил, генерал-лейтенанта Сергея Наева со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отметим, ранее Курт Волкер анонсировал свой визит на Донбасс, чтобы узнать о ситуации на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе.



"Мы рады приветствовать вас в районе проведения операции. Спасибо партнерам за поддержку в борьбе с российским агрессором", – сказал Наев во время встречи с Волкером.

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По данным штаба ООС, вблизи линии разграничения Наев ознакомит Волкера с военной и гуманитарной составляющими операции. Стороны обсудят ситуацию с безопасностью на Донбассе и обменяются мнениями относительно путей мирного урегулирования конфликта.



Отмечается, что с начала проведения операции Объединенных сил это первая встреча командующего ООС со спецпредставителем Госдепа США.