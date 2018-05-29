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Гройсман назвав важливу деталь щодо введення миротворців на Донбас

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Миротворці ООн мають бути розміщені по усьому окупованому Донбасі
Миротворці ООн мають бути розміщені по усьому окупованому Донбасі / Фото з відкритих джерел

Миротворча місія ООН повинна бути розміщена на усій території окупованих регіонів Донбасу, де триває війна а також на неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму зверненні з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН, передає "Урядовий портал".

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Глава уряду зауважив, що питання миротворців організації Об'єднаних Націй наразі є дуже актуальним для України. 

"Військова, інформаційна, кібернетична та економічна агресія правлячого режиму Російської Федерації, тривалі бойові дії на сході нашої країни змушують державу заявляти про необхідність введення миротворчої місії в окремих регіонах Донецької та Луганської областей", – сказав він.

Очільник Кабміну додав, що Україна буде закликати світову спільноту до активної роботи у напрямі введення миротворців на окупований Донбас, адже "кожен день зволікання коштує нам життів наших захисників".

Ситуація ускладнюється ще і тим, що для введення миротворців на Донбас потрібне схвалення держави-агресора в Раді Безпеки ООН, з якою у нас різне бачення цієї місії. Однак Україна сповнена рішучості і надалі активно відстоюватиме свою позицію. Для досягнення своїх цілей миротворча місія ООН повинна мати широкі повноваження і бути розміщена в усій зоні конфлікту, зокрема, на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону,
– заявив Гройсман.

Прем'єр-міністр впевнений, що саме завдяки міжнародній підтримці та мужності український бійців, "ми здатні повернути в Україну мир та відновити територіальну цілісність країни.

Гройсман нагадав, що цього року виповнюється 70 років з часу заснування миротворчої місії ООН. За цей час миротворці здійснили понад 70 операцій різного ступеня складності у гарячих точках планети і стали символом прагнення людства до загального братерства та миру, а також символом надії для людей, на чию землю прийшла війна.

Зауважимо, 29 травня відзначається Міжнародний день миротворців, проголошений рішенням Генеральної Асамблеї ООН у 2002 році.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Гройсман Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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