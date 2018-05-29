Гройсман назвав важливу деталь щодо введення миротворців на Донбас

Миротворча місія ООН повинна бути розміщена на усій території окупованих регіонів Донбасу, де триває війна а також на неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму зверненні з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН, передає "Урядовий портал".

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Глава уряду зауважив, що питання миротворців організації Об'єднаних Націй наразі є дуже актуальним для України.

"Військова, інформаційна, кібернетична та економічна агресія правлячого режиму Російської Федерації, тривалі бойові дії на сході нашої країни змушують державу заявляти про необхідність введення миротворчої місії в окремих регіонах Донецької та Луганської областей", – сказав він.

Очільник Кабміну додав, що Україна буде закликати світову спільноту до активної роботи у напрямі введення миротворців на окупований Донбас, адже "кожен день зволікання коштує нам життів наших захисників".

Ситуація ускладнюється ще і тим, що для введення миротворців на Донбас потрібне схвалення держави-агресора в Раді Безпеки ООН, з якою у нас різне бачення цієї місії. Однак Україна сповнена рішучості і надалі активно відстоюватиме свою позицію. Для досягнення своїх цілей миротворча місія ООН повинна мати широкі повноваження і бути розміщена в усій зоні конфлікту, зокрема, на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону,

– заявив Гройсман.

Прем'єр-міністр впевнений, що саме завдяки міжнародній підтримці та мужності український бійців, "ми здатні повернути в Україну мир та відновити територіальну цілісність країни.