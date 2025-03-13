Представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала можливість розміщення західних військових в Україні після встановлення припинення вогню. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Як Росія розцінить це

️Вона наголосила, що Росія не приймає розміщення в Україні збройних сил інших країн. За словами Захарової, це означатиме залучення до конфлікту.

Москва реагуватиме всіма засобами,

– підкреслила вона.

Раніше під час перемовин України та США пролунала пропозиція щодо встановлення 30-денного перемир'я. Україна готова прийняти її, якщо Росія теж погодиться.

Дональд Трамп сказав, що його люди зустрінуться із російськими представниками для того, щоб вони також погодились на це.

Західні ЗМІ оцінювали, що Росія повинна вирішити, чи погодитися на мир з Україною, щоб уникнути потенційного гніву з боку Трампа. Кремль стикається з вибором між миром і продовженням своїх військових цілей, що може вимагати незручних компромісів.