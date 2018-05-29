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"Хто піде туди воювати": Єльченко гостро висловився про ймовірність миротворців на Донбасі

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Єльченко розповів про проблеми введення миротворчих сил на Донбас
Єльченко розповів про проблеми введення миротворчих сил на Донбас / Фото з відкритих джерел

Навіть, якщо Росія погодиться на розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі і це рішення буде затверджене в Радбезі, то з'явиться проблема її формування, адже навряд чи якась країна погодиться відправити туди своїх солдатів.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі "Голосу Америки".

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Яка країна дасть своїх людей, своїх солдат, військових, по суті, в середину конфліктної ситуації, де стріляють, де важке озброєння? Це навіть не Африка. Це танки, це гармати, це "Гради". Хто туди піде воювати?
– зазначив Єльченко.

Водночас, за його словами, створення миротворчої місії для України наразі не принесе нічого, окрім "морального задоволення".

Єльченко наголосив, що навіть якщо Росія буде блокувати введення миротворців ООН на Донбас, то існує мандат створення місії не в рамках ООН, а іншої регіональної організації, яка буде мати мандат ООН. Як зазначив дипломат, таких прикладів в історії миротворчих операцій у світі чимало, але у випадку України, підібрати таку організацію буде проблематично.

"Якщо це НАТО, то зрозуміло, що Росія це заблокує. Говорили про ЄС, але в ЄС немає власних військових сил. СНД чи ШОС, чи Ташкентський договір, зрозуміло, що це не підходить ні нам, ні нашим партнерам", – зауважив постпред.

Також він зазначив, що місія дорога і повинна буде фінансуватися з бюджету Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявляв, що більше сорока країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії ООН Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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