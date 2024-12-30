Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Дениса Прокопенка. Нагадаємо, до України повернулися 189 полонених – це 187 військових і двоє цивільних.

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Азовці вдома

Командир подякував звільненим за мужність і силу духу. Ці люди нарешті зможуть побачити своїх рідних та обійняти їх. І проведуть зимові свята "в колі близьких, а не під наглядом вєртухаїв".

Сьогодні з російського полону додому повернулись 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями,

– написав "Редіс".

Також Прокопенко подякував тим азовцям, які взяли у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку. За його словами, всі підрозділи Сил оборони, які поповнюють обмінний фонд на всіх ділянках фронту, роблять колосальний вклад. Адже завдяки їм повертаються додому наші військовополонені.

"Хочу подякувати Президенту України та його команді, представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі" та всім, хто щодня працює над поверненням наших полонених до України", – завершив він.

Бійці "Азову" в Україні / Фото з телеграм-каналу Зеленського

Коротко про обмін 30 грудня

Володимир Зеленський повідомив, що звільнили захисників "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, з різних напрямків фронту. Це солдати, сержанти, офіцери.

Це нацгвардійці, у тому числі азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі,

– написав він.

І додав, що ОАЕ допомогли обміняти українців.

Президент і омбудсмен показали фото та відео звільнених українців. А один із захисників прочитав вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну". Це відео неможливо дивитися без сліз.

У Коордштабі запевнили: попереду в колишніх полонених довгий період реабілітації. Але свята вони проведуть із родинами.