Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Дениса Прокопенко. Напомним, в Украину вернулись 189 пленных – это 187 военных и двое гражданских.

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Азовцы дома

Командир поблагодарил освобожденных за мужество и силу духа. Эти люди наконец смогут увидеть своих родных и обнять их. И проведут зимние праздники "в кругу близких, а не под наблюдением вертухаев".

Сегодня из российского плена домой вернулись 11 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов". Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями,

– написал "Редис".

Также Прокопенко поблагодарил тех азовцев, которые взяли в плен 68 боевиков на Торецком направлении. По его словам, все подразделения Сил обороны, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта, делают колоссальный вклад. Ведь благодаря им возвращаются домой наши военнопленные.

"Хочу поблагодарить Президента Украины и его команду, представителей МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциацию семей защитников Азовстали" и всех, кто ежедневно работает над возвращением наших пленных в Украину", – завершил он.

Бойцы "Азова" в Украине / Фото из телеграм-канала Зеленского

Коротко об обмене 30 декабря

Владимир Зеленский сообщил, что освободили защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, с разных направлений фронта. Это солдаты, сержанты, офицеры.

Это нацгвардейцы, в том числе азовцы, пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе,

– написал он.

И добавил, что ОАЭ помогла обменять украинцев.

Президент и омбудсмен показали фото и видео освобожденных украинцев. А один из защитников прочитал стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину". Это видео невозможно смотреть без слез.

В Коордштабе заверили: впереди у бывших пленных долгий период реабилитации. Но праздники они проведут с семьями.