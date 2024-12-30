Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Стоит отметить, что этот обмен стал одиннадцатым в 2024 году.

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Освобожденный из плена военный декламирует стихотворение об Украине

В рамках обмена из российского плена вернулись 189 украинцев – защитники "Азовстали", Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный и с разных направлений фронта. Среди возвращенных есть азовцы, нацгвардейцы, пограничники, представители теробороны, воины Военно-морских и Вооруженных Сил, а также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

В Коордштабе также опубликовали видео украинского защитника, который декламирует стихотворение "Любите Украину" сразу после освобождения из плена.

Украинский военный читает стихотворение Владимира Сосюры: смотрите видео

Интересно! В свое время советская газета "Правда" осудила стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину". Тогда писателя назвали "буржуазным националистом" и "продажным бандеровцем", а само стихотворение некоторое время нигде не печатали.

В Коордштабе отметили, что немало украинских граждан – как военнослужащих, так и гражданских – продолжают находиться в российской неволе. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы продолжать переговоры и освобождать их из плена.

К слову, ранее Владимир Зеленский и Дмитрий Лубинец показали первые кадры освобожденных из плена украинцев. Отмечается, что их теперь ждет долгая реабилитация.