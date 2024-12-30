Последний обмен пленными состоялся 18 октября. Интересно, что российская сторона сообщила, что 30 декабря провели обмен 150 на 150. Но Владимир Зеленский уточнил: в Украину вернули 189 пленных. 24 Канал показывает их фото со ссылкой на телеграм-каналы Владимира Зеленского и Дмитрия Лубинца.

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Кто вернулся из плена 30 декабря

Дмитрий Лубинец написал, что это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, которые обороняли наше государство на разных направлениях.

Среди возвращенных есть азовцы, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. А еще двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

Фото защитников, которых вернули из российского плена / Телеграм-каналы Лубинца и Зеленского

Воин с украинским флагом / Фото из телеграм-канала Зеленского

В Координационном штабе показали видео встречи освобожденных из российского плена.

Мы ждали, ваши родные ждали, боролись за вас. Вся страна боролась, и сегодня вы дома,

– говорится там.

Первые кадры освобожденных из плена: смотрите видео

На других фото заметно, насколько люди уставшие и измученные.

Освобожденные из плена 30 декабря / Фото из телеграм-каналов Лубинца и Зеленского

В Коордштабе сказали, что освобожденных ждет долгая реабилитация. Но уже вскоре они увидят своих родных, это главное.