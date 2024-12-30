Останній обмін полоненими відбувся 18 жовтня. Цікаво, що російська сторона повідомила, що 30 грудня провели обмін 150 на 150. Але Володимир Зеленський уточнив: в Україну повернули 189 полонених. 24 Канал показує їхні фото з посиланням на телеграм-канали Володимира Зеленського та Дмитра Лубінця.

Дивіться також Бажав смерті Україні: кримський колаборант Юрій Прилепа потрапив в український полон

Хто повернувся з полону 30 грудня

Дмитро Лубінець написав, що це захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, які обороняли нашу державу на різних напрямках.

Серед повернутих є азовці, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. А ще двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

Фото захисників, яких повернули з російського полону / Телеграм-канали Лубінця та Зеленського

Воїн з українським прапором / Фото з телеграм-каналу Зеленського

У Координаційному штабі показали відео зустрічі звільнених з російського полону.

Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролася, і сьогодні ви вдома,

– ідеться там.

Перші кадри звільнених з полону: дивіться відео

На інших фото помітно, наскільки люди втомлені та змучені.

Звільнені з полону 30 грудня / Фото з телеграм-каналів Лубінця та Зеленського

В Коордштабі сказали, що на звільнених чекає довга реабілітація. Та вже незабаром вони побачать своїх рідних, це найголовніше.