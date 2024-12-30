Останній обмін полоненими відбувся 18 жовтня. Цікаво, що російська сторона повідомила, що 30 грудня провели обмін 150 на 150. Але Володимир Зеленський уточнив: в Україну повернули 189 полонених. 24 Канал показує їхні фото з посиланням на телеграм-канали Володимира Зеленського та Дмитра Лубінця.
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Хто повернувся з полону 30 грудня
Дмитро Лубінець написав, що це захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, які обороняли нашу державу на різних напрямках.
Серед повернутих є азовці, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. А ще двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.
Фото захисників, яких повернули з російського полону / Телеграм-канали Лубінця та Зеленського
Воїн з українським прапором / Фото з телеграм-каналу Зеленського
У Координаційному штабі показали відео зустрічі звільнених з російського полону.
Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролася, і сьогодні ви вдома,
– ідеться там.
Перші кадри звільнених з полону: дивіться відео
На інших фото помітно, наскільки люди втомлені та змучені.
Звільнені з полону 30 грудня / Фото з телеграм-каналів Лубінця та Зеленського
В Коордштабі сказали, що на звільнених чекає довга реабілітація. Та вже незабаром вони побачать своїх рідних, це найголовніше.