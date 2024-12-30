Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Варто зазначити, що цей обмін став одинадцятим у 2024 році.

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Звільнений з полону військовий декламує вірш про Україну

В рамках обміну з російського полону повернулися 189 українців – захисники "Азовсталі", Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного та з різних напрямків фронту. Серед повернутих є азовці, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил, а також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

В Коордштабі також опублікували відео українського захисника, який декламує вірш "Любіть Україну" одразу після звільнення з полону.

Український військовий читає вірш Володимира Сосюри: дивіться відео

Цікаво! Свого часу радянська газета "Правда" засудила вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну!". Тоді письменника назвали "буржуазним націоналістом" та "продажним бандерівцем", а сам вірш деякий час ніде не друкували.

В Коордштабі наголосили, що чимало українських громадян – як військовослужбовців так і цивільних – продовжують перебувати в російській неволі. Наразі Україна робить усе можливе, щоб продовжувати перемовини і звільняти їх з полону.

До слова, раніше Володимир Зеленський та Дмитро Лубінець показали перші кадри звільнених з полону українців. Зазначається, що на них тепер чекає довга реабілітація.