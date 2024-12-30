Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение жены возвращенного из плена морпеха – Оксаны Борщ. Это был один из крупнейших обменов пленными.

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Как Романа Борща возвращали из плена

Оксана Борщ рассказала, что ее мужа вернули из российского плена через 33 месяца после того, которые он туда попал. Он оборонял Мариуполь в 2022 году от оккупантов.

Защитник Мариуполя Роман Борщ вернулся домой в Украину. Спасибо всем за поддержку нашей семьи!

– написала жена морпеха.

Сам Роман Борщ после возвращения в Украину рассказал журналистам ТСН, что очень рад быть дома.

"Я благодарю всех, кто причастен. Мне рассказывали, что очень много работы было сделано. Ни на секунду не сомневался, что вернусь, что в Украине и не забыли обо мне и всех остальных ребят. Еще раз спасибо и Слава Украине!" – сказал морпех.

Роман также убеждает, что у него очень много эмоций и он до сих пор не верит до конца, что весь сложный путь в плену закончился. Военный также пообщался с женой и родителями, которые были дома.

До конца не осознаю, что это происходит... Не верится, что наконец дома. Я вот даже сейчас держу руки за спиной... Просто привычка, но надо привыкать к тому, что снова свободный человек,

– рассказал Роман.

Возвращение морского пехотинца было сложным. Как рассказал украинский нардеп и председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подавал Романа Борща на обмен огромное количество раз и каждый раз Россия отказывала.

"Даже, говорят, один раз выдала полного тезку, чтобы не менять Романа. Но таки дожали", – написал нардеп.

Что известно о Романе Борще

Роман Борщ сейчас является морским пехотинцем. Он – член национальной украинской скаутской организации "Пласт", приятель сердца Ордена Железной Остроги, а также бывший журналист издания "Эспрессо".

На фронт он ушел еще в 2018 году, когда ему было 22 года. Всю свою службу он провел в Мариуполе.

В конце января 2021 года Роман уволился со службы, но снова пошел воевать после начала полномасштабного вторжения России в Украину.