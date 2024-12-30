Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис дружини повернутого з полону морпіха – Оксани Борщ. Це був один із найбільших обмінів полоненими.

До теми З російського полону звільнили журналіста, який захищав Маріуполь

Як Романа Борща повертали з полону

Оксана Борщ розповіла, що її чоловіка повернули з російського полону через 33 місяці після того, які він туди потрапив. Він обороняв Маріуполь у 2022 році від окупантів.

Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому в Україну. Дякую всім за підтримку нашої сім'ї!

– написала дружина морпіха.

Сам Роман Борщ після повернення в Україну розповів журналістам ТСН, що дуже радий бути вдома.

"Я дякую всім, хто причетний. Мені розповідали, що дуже багато роботи було зроблено. Ні на секунду не сумнівався, що повернуся, що в Україна і не забули про мене і всіх інших хлопців. Ще раз дякую і Слава Україні!" – сказав морпіх.

Роман також переконує, що в нього дуже багато емоцій та він досі не вірить до кінця, що весь складний шлях у полоні закінчився. Військовий також поспілкувався з дружиною та батьками, які були вдома.

До кінця не усвідомлюю, що це відбувається... Не віриться, що нарешті вдома. Я от навіть зараз тримаю руки за спиною... Просто звичка, але треба звикати до того, що знову вільна людина,

– розповів Роман.

Повернення морського піхотинця було складним. Як розповів український нардеп та голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими подавав Романа Борща на обмін величезну кількість раз і кожного разу Росія відмовляла.

"Навіть, кажуть, один раз видала повного тезку, щоб не міняти Романа. Але таки дотисли", – написав нардеп.

Що відомо про Романа Борща

Роман Борщ нині є морським піхотинцем. Він – член національної української скаутської організації "Пласт", приятель серця Ордена Залізної Остроги, а також колишній журналіст видання "Еспресо".

На фронт він пішов ще у 2018 році, коли йому було 22 роки. Всю свою службу він провів у Маріуполі.

Наприкінці січня 2021 року Роман звільнився зі служби, але знову пішов воювати після початку повномасштабного вторгенння Росії в Україну.