Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Маріупольської міської ради. Обмін полоненими, у якому повернули Олександра Гуділіна, був одним із найбільших за останній час.

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Що відомо про Олександра Гуділіна, якого повернули з полону

У Маріупольській міській раді розповіли, що Олександр Гуділін з перших днів вторгнення Росії став на захист Маріуполя. Майже три роки він провів у ворожому полоні.

Олександр Гуділін захищав Маріуполь у складі 107 батальйону 109 бригади територіальної оборони. Захисник охороняв військовий шпиталь.

Після того як у березні російська армія розбомбила шпиталь, вцілілих поранених, лікарів разом з тероборонівцями перевезли на територію меткомбінату ім. Ілліча. Звідти він потрапив до російського полону,

– мовиться у дописі.

Зрештою 30 грудня захисника вдалося повернути на батьківщину в межах обміну військовополоненими з Росією.

До слова, внаслідок обміну полоненими в Україну вдалося повернути 87 військовослужбовців ЗСУ, з них 17 – територіальної оборони, 43 нацгвардійців, 33 військовослужбовців Держприкордонслужби та 24 захисників Військово-Морських сил. Також з неволі повернулися двоє цивільних.