Бойовики намагаються іти в наступ на Донбасі, – Порошенко

Останнім часом на окупованому Донбасі різко зросла інтенсивність ворожих обстрілів, проросійські бойовики намагаються вести наступальні операції, але дістають гідну відсіч від українських захисників.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.

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Є абсолютно неприйнятним, коли за останні декілька тижнів, завдяки абсолютно безвідповідальним діям російських військ і контрольованих ними бойовиків, різко зросла інтенсивність обстрілів. Ми бачимо спроби наступальних операцій з боку бойовиків,

– наголосив глава держави.

Порошенко запевнив, що російські окупаційні сили отримують "надзвичайно ефективну" відсіч від українських Збройних сил, адже їх кваліфікація, досвід і ефективність значно зросли.

Український лідер також зауважив, що Президент Німеччини "тримає руку на пульсі" щодо ситуації на Сході.

Нагадаємо, 29 травня Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. Під час зустрічі, український глава заявив, що потрібно продовжити санкції проти Росії через результати розслідування щодо збиття літака рейсу MH17 та у зв'язку з ескалацією на Донбасі.