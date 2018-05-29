17:10
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Боевики пытаются идти в наступление на Донбассе, – Порошенко

660 Читати новину українською
Порошенко рассказал о попытках боевиков идти в наступление на Донбассе
Порошенко рассказал о попытках боевиков идти в наступление на Донбассе / Фото из свободных источников

В последнее время на оккупированном Донбассе резко возросла интенсивность вражеских обстрелов, пророссийские боевики пытаются вести наступательные операции, но получают достойный отпор от украинских защитников.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

Читайте также: Тымчук объяснил, почему боевики не могут пойти в масштабное наступление на Донбассе

Является абсолютно неприемлемым, когда за последние несколько недель, благодаря абсолютно безответственным действиям российских войск и контролируемых ими боевиков, резко возросла интенсивность обстрелов. Мы видим попытки наступательных операций со стороны боевиков,
– подчеркнул глава государства.

Порошенко заверил, что российские оккупационные силы получают "чрезвычайно эффективный" отпор от украинских Вооруженных сил, ведь их квалификация, опыт и эффективность значительно возросли.

Украинский лидер также отметил, что Президент Германии "держит руку на пульсе" относительно ситуации на Востоке.

Напомним, 29 мая Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время встречи украинский глава заявил, что нужно продлить санкции против России из-за результататов расследования относительно сбития самолета рейса MH17 и в связи с эскалацией на Донбассе.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сегодня, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 94
5 суперидей для июньского отдыха в Украине
сегодня, 16:04 5 суперидей для июньского отдыха в Украине
Настя Сукач 91
Абрамович поселится в элитном особняке известной актрисы: фото апартаментов
сегодня, 15:39 Абрамович поселится в элитном особняке известной актрисы: фото апартаментов
417
Резонансное нападение на пенсионера в Киеве: злоумышленника взяли под домашний арест
сегодня, 15:51 Резонансное нападение на пенсионера в Киеве: злоумышленника взяли под домашний арест
309
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3425
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук