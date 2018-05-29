Боевики пытаются идти в наступление на Донбассе, – Порошенко

В последнее время на оккупированном Донбассе резко возросла интенсивность вражеских обстрелов, пророссийские боевики пытаются вести наступательные операции, но получают достойный отпор от украинских защитников.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

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Является абсолютно неприемлемым, когда за последние несколько недель, благодаря абсолютно безответственным действиям российских войск и контролируемых ими боевиков, резко возросла интенсивность обстрелов. Мы видим попытки наступательных операций со стороны боевиков,

– подчеркнул глава государства.

Порошенко заверил, что российские оккупационные силы получают "чрезвычайно эффективный" отпор от украинских Вооруженных сил, ведь их квалификация, опыт и эффективность значительно возросли.

Украинский лидер также отметил, что Президент Германии "держит руку на пульсе" относительно ситуации на Востоке.

Напомним, 29 мая Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время встречи украинский глава заявил, что нужно продлить санкции против России из-за результататов расследования относительно сбития самолета рейса MH17 и в связи с эскалацией на Донбассе.