После встречи со Штайнмайером Порошенко призвал продлить санкции против России
Во вторник, 29 мая, после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции против России должны быть продолжены из-за результатов расследования относительно сбития самолета рейса MH17 и в связи с эскалацией на Донбассе.
Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.
"После обнародования расследования по MH17 и эскалации на Донбассе санкции против РФ должны быть продолжены. Их нельзя смягчать", – подчеркнул Порошенко.
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Порошенко в своем Twitter также заявил, что уменьшения санкций в отношении России не будет.
"Наша задача – развеять любые иллюзорные надежды Кремля на уменьшение санкционного давления до того момента, когда Москва выполнит все свои обязательства", – подчеркнул украинский президент.
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