После встречи со Штайнмайером Порошенко призвал продлить санкции против России

Во вторник, 29 мая, после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции против России должны быть продолжены из-за результатов расследования относительно сбития самолета рейса MH17 и в связи с эскалацией на Донбассе.

Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"После обнародования расследования по MH17 и эскалации на Донбассе санкции против РФ должны быть продолжены. Их нельзя смягчать", – подчеркнул Порошенко.

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Після оприлюднення розслідування щодо MH17 та ескалації на Донбасі санкції проти РФ мають бути продовжені. Їх не можна пом'якшувати. - П pic.twitter.com/jNbqu192k2 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 29 мая 2018 г.

Порошенко в своем Twitter также заявил, что уменьшения санкций в отношении России не будет.

"Наша задача – развеять любые иллюзорные надежды Кремля на уменьшение санкционного давления до того момента, когда Москва выполнит все свои обязательства", – подчеркнул украинский президент.

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