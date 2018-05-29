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После встречи со Штайнмайером Порошенко призвал продлить санкции против России

68 Читати новину українською
Порошенко призвал усилить санкции против России
Порошенко призвал усилить санкции против России / President.gov.ua

Во вторник, 29 мая, после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции против России должны быть продолжены из-за результатов расследования относительно сбития самолета рейса MH17 и в связи с эскалацией на Донбассе.

Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"После обнародования расследования по MH17 и эскалации на Донбассе санкции против РФ должны быть продолжены. Их нельзя смягчать", – подчеркнул Порошенко.

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Порошенко в своем Twitter также заявил, что уменьшения санкций в отношении России не будет.

"Наша задача – развеять любые иллюзорные надежды Кремля на уменьшение санкционного давления до того момента, когда Москва выполнит все свои обязательства", – подчеркнул украинский президент.

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Теги: Петр Порошенко Новости России Новости Украины Новости политики Санкции Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
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