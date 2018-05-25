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Польша готова ужесточить санкции против России, – посольство

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Польша готова ужесточить санкции против России
Польша готова ужесточить санкции против России / Фото из свободных источников

Если Россия не будет предпринимать действенных шагов по освобождению оккупированных территории Украины, Министерство иностранных дел Польши готово ужесточить санкции против Москвы.

Об этом шла речь во время консультаций на уровне директоров договорно-правовых департаментов МИД Украины и Польши относительно правовых последствий оккупации Крыма, передает посольство Украины в Facebook.

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Стороны однозначно осудили действия Российской Федерации, которая нарушает международное право, оккупировав часть суверенной территории Украины – Автономную Республику Крым и г.Севастополь. Было сделано ударение на важности дальнейших скоординированных международных усилий с целью восстановления уважения международного права и прекращения российской оккупации,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД Польши подтвердил неизменность своей позиции в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах. Также внешнеполитические ведомства Украины и Польши отметили необходимость ужесточения санкций в отношении РФ, при условии отсутствия действенных шагов России относительно освобождения оккупированных территорий.

Стоит отметить, стороны подчеркнули, что санкции должны действовать до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп поручил готовить новые санкции против России. В России, в свою очередь, одобрили закон о санкциях против США и других государств.

Теги: Украина – Россия Новости политики Новости России Новости Польши Санкции
Источник: 24 Канал
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