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Польща готова посилити санкції проти Росії, – посольство

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Польща готова посилити санкції проти Росії
Польща готова посилити санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

Якщо Росія не буде робити дієвих кроків із звільнення окупованих території України, Міністерство закордонних справ Польщі готове посилити санкції проти Москви.

Про це йшлося під час консультацій на рівні директорів договірно-правових департаментів МЗС України та Польщі щодо правових наслідків окупації Криму, передає посольство України в Facebook.

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Сторони однозначно засудили дії Російської Федерації, яка порушує міжнародне право, окупувавши частину суверенної території України – Автономну Республіку Крим і м.Севастополь. Було зроблено наголос на важливості подальших скоординованих міжнародних зусиль з метою відновлення поваги до міжнародного права і припинення російської окупації,
– йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що МЗС Польщі підтвердив незмінність своєї позиції в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України у міжнародно-визнаних кордонах. Також зовнішньополітичні відомства України і Польщі відзначили необхідність посилення санкцій щодо РФ, за умови відсутності дієвих кроків Росії щодо звільнення окупованих території.

Варто зазначити, що сторони підкреслили, що санкції повинні діяти до повного відновлення територіальної цілісності України.

Раніше з'явилась інформація про те, що президент США Дональд Трамп доручив готувати нові санкції проти Росії. У Росії, в свою чергу, схвалили закон про санкції проти США та інших держав.
 

Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Санкції Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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