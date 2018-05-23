Держдеп США пригрозив Росії новими потужними санкціями

Державний секретар США Майк Помпео попередив, що Вашингтон має намір ввести ще більше антиросійських санкцій.

Про це глава Державного департаменту США заявив, виступаючи на слуханнях в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

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Я знаю, що в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – "Акт про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій") було введено значну кількість санкцій, і я знаю, що буде ще багато інших,

– запевнив Майк Помпео.

Today, I discussed @StateDept and @USAID’s budget with @HouseForeign Affairs Committee. It aims to achieve our national security, diplomatic, and development objectives, and reflects our obligation to use taxpayer dollars wisely and effectively. I ask for the Committee’s support. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 23 травня 2018 р.

Водночас, за його словами, США роблять все для того, щоб антиросійські санкції не завдали шкоди союзникам Вашингтона.

Помпео підтвердив, що він підтримує позицію ЦРУ про те, що Росія втручалася у вибори президента США в 2016 році.

На його переконання, Росія є "викликом для стратегічних інтересів США".

"Ми знаємо, Росія представляє собою виклик нашим стратегічним інтересам і безпеці наших союзників", – заявив він.

Раніше з'явилась інформація про те, що президент США Дональд Трамп доручив готувати нові санкції проти Росії. У Росії, в свою чергу, схвалили закон про санкції проти США та інших держав.