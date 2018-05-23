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Держдеп США пригрозив Росії новими потужними санкціями

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Держсекретар США Майк Помпео
Держсекретар США Майк Помпео / Getty images

Державний секретар США Майк Помпео попередив, що Вашингтон має намір ввести ще більше антиросійських санкцій.

Про це глава Державного департаменту США заявив, виступаючи на слуханнях в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

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Я знаю, що в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – "Акт про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій") було введено значну кількість санкцій, і я знаю, що буде ще багато інших,
– запевнив Майк Помпео.

Водночас, за його словами, США роблять все для того, щоб антиросійські санкції не завдали шкоди союзникам Вашингтона.

Помпео підтвердив, що він підтримує позицію ЦРУ про те, що Росія втручалася у вибори президента США в 2016 році.

На його переконання, Росія є "викликом для стратегічних інтересів США".

"Ми знаємо, Росія представляє собою виклик нашим стратегічним інтересам і безпеці наших союзників", – заявив він.

Раніше з'явилась інформація про те, що президент США Дональд Трамп доручив готувати нові санкції проти Росії. У Росії, в свою чергу, схвалили закон про санкції проти США та інших держав.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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