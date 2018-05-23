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Госдеп США пригрозил России новыми мощными санкциями

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео / Getty images

Государственный секретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон намерен ввести еще больше антироссийских санкций.

Об этом глава Государственного департамента США заявил, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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Я знаю, что в рамках CAATSA (Countering america's Adversaries Through Sanctions Act – "Акт о противодействии противникам Америки путем санкций") было введено значительное количество санкций, и я знаю, что будет еще много других,
– заверил Майк Помпео.

В то же время, по его словам, США делают все для того, чтобы антироссийские санкции не нанесли ущерба союзникам Вашингтона.

Помпео подтвердил, что он поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

По его убеждению, Россия является "вызовом для стратегических интересов США".

"Мы знаем, Россия представляет собой вызов нашим стратегическим интересам и безопасности наших союзников", – заявил он.

Ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп поручил готовить новые санкции против России. В России, в свою очередь, одобрили закон о санкциях против США и других государств.

Теги: Новости политики Новости России Майк Помпео Санкции Новости США
Источник: 24 Канал
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