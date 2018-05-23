Госдеп США пригрозил России новыми мощными санкциями
Государственный секретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон намерен ввести еще больше антироссийских санкций.
Об этом глава Государственного департамента США заявил, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
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Я знаю, что в рамках CAATSA (Countering america's Adversaries Through Sanctions Act – "Акт о противодействии противникам Америки путем санкций") было введено значительное количество санкций, и я знаю, что будет еще много других,
– заверил Майк Помпео.
В то же время, по его словам, США делают все для того, чтобы антироссийские санкции не нанесли ущерба союзникам Вашингтона.
Помпео подтвердил, что он поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.
По его убеждению, Россия является "вызовом для стратегических интересов США".
"Мы знаем, Россия представляет собой вызов нашим стратегическим интересам и безопасности наших союзников", – заявил он.
Ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп поручил готовить новые санкции против России. В России, в свою очередь, одобрили закон о санкциях против США и других государств.