Россия окончательно одобрила закон о санкциях против США и других государств

Госдума 22 мая приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других иностранных государств". Он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Инициаторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддержали большинство российских депутатов.

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По информации издания, документ предполагает возможность введения контрсанкций в ответ на "недружественные шаги США и других стран". Меры могут применяться в отношении стран и организаций, которые находятся под их юрисдикцией, а также в отношении должностных лиц и граждан.

В начальной редакции российского правительства предоставлялось право на 16 мер в ответ. Ко второму чтению их осталось 6.

При этом документ позволяет вводить и другие мероприятия – "согласно решению президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию".

Отметим, что ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства. Также из проекта была изъята норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.