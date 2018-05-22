Росія остаточно схвалила закон про санкції проти США та інших держав
Держдума Росії 22 травня схвалила закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав". Він набуде чинності з дня його офіційного опублікування.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Ініціаторами законопроекту стали спікер Держдуми В'ячеслав Володін і глави всіх фракцій. Ідею підтримали більшість російських депутатів.
Читайте також: Порошенко ввів у дію рішення РНБО про синхронізовані зі США санкції проти Росії
За інформацією видання, документ припускає можливість введення контрсанкцій у відповідь на "недружні кроки США та інших країн". Заходи можуть застосовуватися щодо країн та організацій, які перебувають під їх юрисдикцією, а також щодо посадовців та громадян.
У початковій редакції російського уряду надавалося право на 16 заходів у відповідь. До другого читання їх залишилося 6.
При цьому документ дозволяє вводити й інші заходи – "відповідно до рішення президента, щоб мати можливість оперативно реагувати на мінливу ситуацію".
Зазначимо, що до другої редакції з документа виключили згадування конкретних галузей, товарів і послуг. Контрсанкції не поширюватимуться на життєво необхідні товари, в тому числі на ліки. Також із проекту була вилучена норма, через яку під обмеження могли потрапити практично всі російські компанії та банки з іноземною участю.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.