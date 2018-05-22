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Росія остаточно схвалила закон про санкції проти США та інших держав

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Держдума Росії схвалила закон про санкції проти США та інших держав
Держдума Росії схвалила закон про санкції проти США та інших держав / Censor.net.ua

Держдума Росії 22 травня схвалила закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав". Він набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Ініціаторами законопроекту стали спікер Держдуми В'ячеслав Володін і глави всіх фракцій. Ідею підтримали більшість російських депутатів.

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За інформацією видання, документ припускає можливість введення контрсанкцій у відповідь на "недружні кроки США та інших країн". Заходи можуть застосовуватися щодо країн та організацій, які перебувають під їх юрисдикцією, а також щодо посадовців та громадян.

У початковій редакції російського уряду надавалося право на 16 заходів у відповідь. До другого читання їх залишилося 6.

При цьому документ дозволяє вводити й інші заходи – "відповідно до рішення президента, щоб мати можливість оперативно реагувати на мінливу ситуацію".

Зазначимо, що до другої редакції з документа виключили згадування конкретних галузей, товарів і послуг. Контрсанкції не поширюватимуться на життєво необхідні товари, в тому числі на ліки. Також із проекту була вилучена норма, через яку під обмеження могли потрапити практично всі російські компанії та банки з іноземною участю.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини США Законодавство
Джерело: 24 Канал
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