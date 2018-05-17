Держдума Росії скоротила свій список контрсанкцій проти Заходу

Держдума у другому читанні ухвалила закон про відповідь на санкції Заходу.. Тепер у Росії можуть ввести відповідальність за виконання санкцій іноземних держав.

Але при цьому список контрзаходів значно скоротився – з 16-ти до 6-ти.

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З документа забрали перелік конкретних галузей і товарів, на які мали поширюватися обмеження, і заборонили блокувати ввезення життєво необхідних товарів, аналогів яких у Росії немає.

Крім того, депутати передумали вводити санкції проти російських компаній з іноземним капіталом. Остаточно нововведення мають схвалити під час третього читання 22 травня. Варто додати, що на обговоренні в Держдумі також перебуває законопроект, що вводить кримінальну відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території Росії. Втім, його друге читання, яке мало відбутися сьогодні, перенесли.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп доручив підготувати план введення санкцій проти Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Санкції імовірно введуть проти російських високопосадовців, які відповідальні за віддачу наказів щодо невиконання договору РСМД або сприяли цьому процесу.