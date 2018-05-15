Росія лякає США новими "антисанкціями"

Державна дума Росії у першому читанні ухвалила законопроект про санкції проти США.

Під час засідання російського парламенту 15 травня за законопроект про протидію американським санкціям проголосували 410 російських депутатів, які були присутні у залі.

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Разом із законопроектом про так звані "антисанкції" російські депутати також мають намір ухвалити поправки до Кримінального кодексу, які встановлюватимуть відповідальність "за виконання санкцій іноземних держав на території Росії", інформує Meduza.

Друге читання, у якому повинні бути ухвалені відповідні законопроекти, заплановане на 17 травня.

9 травня США запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти кількох російських військових структур, у переліку яких фігурують конструкторське бюро, Інститут Міноборони РФ та навчальний центр під Санкт-Петербургом.