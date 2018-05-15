Россия пугает США новыми "антисанкциями"

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект о санкциях против США.

Во время заседания российского парламента 15 мая за законопроект о противодействии американским санкциям проголосовали 410 российских депутатов, которые присутствовали в зале.

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Вместе с законопроектом о так называемых "антисанкциях" российские депутаты также намерены принять поправки в Уголовный кодекс, которые будут устанавливать ответственность "за исполнение санкций иностранных государств на территории России", информирует Meduza.



Второе чтение, в котором должны быть приняты соответствующие законопроекты, запланировано на 17 мая.

9 мая США ввели новые санкции против России, в частности против нескольких российских военных структур, в числе которых фигурируют конструкторское бюро, Институт Минобороны РФ и учебный центр под Санкт-Петербургом.