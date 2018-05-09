США ввели санкции против военных структур России

США сообщили о введении санкций против нескольких российских военных структур. Среди этих структур фигурируют конструкторское бюро, Институт Минобороны РФ и учебный центр под Санкт-Петербургом.

Об этом говорится в документе, опубликованном 9 мая на сайте Федерального реестра США.

Отметим, что документ внесен на сайт 9 мая, однако официально будет опубликован 10 мая. Так, в документе говорится о включении организаций из целого ряда стран в санкционный список в связи с нарушением мер предосторожности по нераспространению оружия массового уничтожения. В списке этих организации содержатся и российские оборонные структуры.

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В целом в санкционный список попали 28 российских структур: учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "БАРЛ", а также Главное управление Генштаба России.

В документе с подписью заместителя госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофера Форда указывается, что ни одно правительственное учреждение в Соединенных Штатах не имеет права контактировать с перечисленными в санационном списке организациями.