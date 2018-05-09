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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

США ввели санкції проти військових структур Росії

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США ввели санкції проти військових структур Росії
США ввели санкції проти військових структур Росії / Facenews.ua

США сповістили про введення санкцій проти кількох російських військових структур. Серед цих структур фігурують конструкторське бюро, Інститут Міноборони РФ та навчальний центр під Санкт-Петербургом.

Про це мовиться у документі, опублікованому 9 травня на сайті Федерального реєстру США.

Зазначимо, що документ внесено на сайт 9 травня, проте офіційно буде опубліковано 10 травня. Так, у документі мовиться про включення організацій з цілої низки країн до санкційного списку у зв'язку з порушенням запобіжних заходів щодо нерозповсюдження зброї масового знищення. У списку цих організації містяться і російські оборонні структури.

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Загалом до санкційного списку потрапили 28 російських структур: навчальний центр зенітних ракетних військ у Гатчині, 18-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони Росії в Курську, Конструкторське бюро приладобудування в Тулі, 183-й гвардійський зенітний ракетний полк, Науково-виробничий концерн "БАРЛ", а також Головне управління Генштабу Росії.

У документі із підписом заступника держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Крістофера Форда вказується, що жодна урядова установа у Сполучених Штатах не має права контактувати з переліченими у санкційному списку організаціями.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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