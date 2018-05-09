США ввели санкції проти військових структур Росії

США сповістили про введення санкцій проти кількох російських військових структур. Серед цих структур фігурують конструкторське бюро, Інститут Міноборони РФ та навчальний центр під Санкт-Петербургом.

Про це мовиться у документі, опублікованому 9 травня на сайті Федерального реєстру США.

Зазначимо, що документ внесено на сайт 9 травня, проте офіційно буде опубліковано 10 травня. Так, у документі мовиться про включення організацій з цілої низки країн до санкційного списку у зв'язку з порушенням запобіжних заходів щодо нерозповсюдження зброї масового знищення. У списку цих організації містяться і російські оборонні структури.

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Загалом до санкційного списку потрапили 28 російських структур: навчальний центр зенітних ракетних військ у Гатчині, 18-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони Росії в Курську, Конструкторське бюро приладобудування в Тулі, 183-й гвардійський зенітний ракетний полк, Науково-виробничий концерн "БАРЛ", а також Головне управління Генштабу Росії.

У документі із підписом заступника держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Крістофера Форда вказується, що жодна урядова установа у Сполучених Штатах не має права контактувати з переліченими у санкційному списку організаціями.