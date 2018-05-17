Госдума России сократила свой список контрсанкций против Запада

Госдума во втором чтении приняла закон об ответе на санкции Запада .. Теперь в России могут ввести ответственность за выполнение санкций иностранных государств.

Но при этом список контрмер значительно сократился – с 16-ти до 6-ти.

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Из документа забрали перечень конкретных отраслей и товаров, на которые должны распространяться ограничения, и запретили блокировать ввоз жизненно необходимых товаров, аналогов которых в России нет.

Кроме того, депутаты передумали вводить санкции против российских компаний с иностранным капиталом. Окончательно нововведения должны одобрить во время третьего чтения 22 мая. Стоит добавить, что на обсуждении в Госдуме также находится законопроект, вводящий уголовную ответственность за выполнение санкций иностранных государств на территории России. Впрочем, его второе чтение, которое должно было состояться сегодня, перенесли.

Напомним, Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Санкции вероятно введут против российских чиновников, ответственных за отдачу приказов о невыполнении договора РСМД или тех кто способствовал этому процессу.