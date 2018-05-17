Порошенко ввів у дію рішення РНБО про синхронізовані зі США санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко своїм указом №126 від 14 травня ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення синхронізованих зі США санкцій проти Росії.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – мовиться в документі.

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Додамо, що контроль за виконанням рішення Порошенко поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Указ набуває чинності з дня його публікування.

Нагадаємо, 2 травня РНБО проголосувала за введення синхронізованих зі США санкцій проти Росії.



А до цього, 6 квітня, США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.