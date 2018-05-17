Порошенко ввел в действие решение СНБО про синхронизированные с США санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №126 от 14 мая ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении синхронизированных с США санкций против России.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.

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Добавим, что контроль за выполнением решения Порошенко положил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Напомним, 2 мая СНБО проголосовал за введение синхронизированных с США санкций против России.



А до этого, 6 апреля, США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказались 38 российских богачей.