Після зустрічі зі Штайнмайєром Порошенко закликав продовжити санкції проти Росії
У вівторок, 29 травня, після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром Президент України Петро Порошенко заявив, що санкції проти Росії повинні бути продовжені через результати розслідування щодо збиття літака рейсу MH17 та у зв'язку з ескалацією на Донбасі.
Про це у Тwitter сповістив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.
"Після оприлюднення розслідування щодо MH17 та ескалації на Донбасі санкції проти РФ мають бути продовжені. Їх не можна пом'якшувати", – наголосив Порошенко.
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Порошенко у своєму Twitter також заявив, що зменшення санкцій щодо Росії не буде.
"Наше завдання – розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає усі свої зобов’язання", – наголосив український президент.
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