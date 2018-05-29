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Після зустрічі зі Штайнмайєром Порошенко закликав продовжити санкції проти Росії

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Порошенко закликав посилити санкції проти Росії
Порошенко закликав посилити санкції проти Росії / President.gov.ua

У вівторок, 29 травня, після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром Президент України Петро Порошенко заявив, що санкції проти Росії повинні бути продовжені через результати розслідування щодо збиття літака рейсу MH17 та у зв'язку з ескалацією на Донбасі.

Про це у Тwitter сповістив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

"Після оприлюднення розслідування щодо MH17 та ескалації на Донбасі санкції проти РФ мають бути продовжені. Їх не можна пом'якшувати", – наголосив Порошенко.

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Порошенко у своєму Twitter також заявив, що зменшення санкцій щодо Росії не буде.

"Наше завдання – розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає усі свої зобов’язання", – наголосив український президент.

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Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Санкції Новини Росії Збитий "Боїнг 777"
Джерело: 24 Канал
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