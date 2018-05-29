Після зустрічі зі Штайнмайєром Порошенко закликав продовжити санкції проти Росії

У вівторок, 29 травня, після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром Президент України Петро Порошенко заявив, що санкції проти Росії повинні бути продовжені через результати розслідування щодо збиття літака рейсу MH17 та у зв'язку з ескалацією на Донбасі.

Про це у Тwitter сповістив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

"Після оприлюднення розслідування щодо MH17 та ескалації на Донбасі санкції проти РФ мають бути продовжені. Їх не можна пом'якшувати", – наголосив Порошенко.

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Після оприлюднення розслідування щодо MH17 та ескалації на Донбасі санкції проти РФ мають бути продовжені. Їх не можна пом'якшувати. - П pic.twitter.com/jNbqu192k2 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 29 мая 2018 г.

Порошенко у своєму Twitter також заявив, що зменшення санкцій щодо Росії не буде.

"Наше завдання – розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає усі свої зобов’язання", – наголосив український президент.

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