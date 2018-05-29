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Порошенко анонсував підготовку до чергової зустрічі у Нормандському форматі

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Петро Порошенко, Франк-Вальтер Штайнмайєр
Петро Порошенко, Франк-Вальтер Штайнмайєр / Twitter Святослава Цеголка

Петро Порошенко відправляє до Берліна представника Адміністрації Президента для підготовки зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні.

Про це Президент України повідомив під час спільного виступу перед журналістами разом з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, який перебуває з візитом в Україні.

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Як зазначив Порошенко, він уже доручив заступнику голови своєї Адміністрації виїхати 1 червня в Берлін для підготовки переговорів в Нормандської форматі на вищому рівні.

Ми дуже твердо розраховуємо на те, що рішення щодо миротворців буде прийнято найближчим часом, і ми домовилися в Аахені, що спробуємо організувати якомога швидше зустріч на вищому рівні Нормандського формату, і з цього приводу, за моїм дорученням заступник голови президентської адміністрації 1 червня виїжджає до Берліна для проведення відповідних переговорів,
– заявив Порошенко.

10 травня Петро Порошенко у німецькому місті Аахен зустрівся з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Емануелем Макроном. Зокрема, лідери трьох країн обговорили питання введення миротворчого контингенту на Донбас. Після цього Меркель та Макрон по черзі відвідували Росію, де зустрічались з президентом Росії Володимиром Путіним.

Що таке Нормандський формат?Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі за участю представників України, Німеччини, Франції та Росії щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше зустріч між лідерами держав у цьому форматі відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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