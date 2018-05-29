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Порошенко анонсировал подготовку к очередной встрече в Нормандском формате

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Петр Порошенко, Франк-Вальтер Штайнмайер
Петр Порошенко, Франк-Вальтер Штайнмайер / Twitter Святослава Цеголко

Петр Порошенко отправляет в Берлин представителя Администрации Президента для подготовки встречи в Нормандском формате на самом высоком уровне.

Об этом Президент Украины сообщил во время совместного выступления перед журналистами вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится с визитом в Украине.

Как отметил Порошенко, он уже поручил заместителю главы своей Администрации выехать 1 июня в Берлин для подготовки переговоров в Нормандской формате на высшем уровне.

Мы очень твердо рассчитываем на то, что решение о миротворцах будет принято в ближайшее время, и мы договорились в Аахене, что постараемся организовать как можно скорее встречу на высшем уровне Нормандского формата, и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров,
– заявил Порошенко.

10 мая Петр Порошенко в немецком городе Аахен встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном. В частности, лидеры трех стран обсудили вопрос ввода миротворческого контингента на Донбасс. После этого Меркель и Макрон по очереди посещали Россию, где встречались с президентом России Владимиром Путиным.

Что такое Нормандский формат?
Тип встреч в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, Германии, Франции и России относительно решения вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые встреча между лидерами государств в этом формате состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Нормандский формат
Источник: 24 Канал
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