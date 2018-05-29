Тымчук объяснил, почему боевики не могут пойти в масштабное наступление на Донбассе

Несмотря на последнюю эскалацию, у пророссийских боевиков вряд ли есть шансы на какие-либо масштабные операции на Донбассе, так как сейчас нет масштабной переброски на оккупированные территории регулярных войск с территории России.

Об этом рассказал нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Апостроф".

Читайте также: Волкер прокомментировал возможное наступление России на Донбассе в ближайшее время

По словам эксперта, сейчас наблюдается эскалация на многих участках фронта.

"Мы видим усиление действий со стороны боевиков, если брать во внимание то, что происходит в районе Горловки. Но эскалация происходит не только там. Мы также видим эскалацию на запад от Донецка – в районе Докучаевска", – заметил Тымчук.

В то же время, по мнению политика, в нынешних условиях у российских оккупационных сил практически нет шансов на успешное наступление на украинские позиции.

Трудно сказать, насколько еще вырастет градус напряжения. Надо понимать, что если брать нынешнюю конфигурацию оккупационных формирований и тех формирований ВСУ, которые задействованы на стороне ООС, то у боевиков нет особых шансов на какую-то масштабную наступательную операцию оперативно-тактического уровня,

– подчеркнул нардеп.

Он добавил, что все масштабные операции боевики проводили исключительно при участии регулярных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, поэтому самостоятельно они наступать не способны.

"Но на фоне эскалации, которая сейчас наблюдается, мы пока не видим какой-то масштабной переброски войск с территории России на оккупированную территорию Донбасса. Ситуация может измениться в любое время, но на данный момент мы этого не видим", – подчеркнул Тымчук.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия может готовить серьезные военные действия на востоке Украины после завершения Чемпионата мира по футболу. По его словам, об этом свидетельствует рекордное за последнее время количество обстрелов на Донбассе и сосредоточение войск РФ в непосредственной близости к украинско-российской границе.