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Россия готовится к масштабным военным действиям на Донбассе: Турчинов назвал дату наступления

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Россия может начать наступление на Донбассе после завершения Чемпионата мира по футболу
Россия может начать наступление на Донбассе после завершения Чемпионата мира по футболу / Фото из открытых источников

Россия может готовить серьезные военные действия на Востоке Украины после завершения Чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствует рекордное за последнее время количество обстрелов на Донбассе и сосредоточение войск РФ в непосредственной близости от российско-украинской границы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии BBC News Украина.

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Чиновник отметил, что именно боевики ответствены за обострение ситуации на Донбассе. Турчинов отметил, что они используют запрещенное оружие и своими враждебными действиями убивают мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру на востоке Украины.

"Используется запрещенное минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня, при этом обстрелы по украинской территории ведутся на глубину до 10 километров, в результате чего уничтожается гражданская инфраструктура и есть погибшие среди мирного населения", – рассказал он.

По словам секретаря СНБО, украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск вблизи российско-украинской границы.

Все это свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут реально начаться уже в июле после завершения Чемпионата мира по футболу, который состоится в России,
– подчеркнул Турчинов.

Напомним, в ООН сообщили, что с начала мая на востоке Украины ухудшилась ситуация и участились случаи с использованием минометов и тяжелой артиллерии.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Александр Турчинов Чемпионат мира по футболу - 2018 Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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