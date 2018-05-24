Россия готовится к масштабным военным действиям на Донбассе: Турчинов назвал дату наступления
Россия может готовить серьезные военные действия на Востоке Украины после завершения Чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствует рекордное за последнее время количество обстрелов на Донбассе и сосредоточение войск РФ в непосредственной близости от российско-украинской границы.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии BBC News Украина.
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Чиновник отметил, что именно боевики ответствены за обострение ситуации на Донбассе. Турчинов отметил, что они используют запрещенное оружие и своими враждебными действиями убивают мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру на востоке Украины.
"Используется запрещенное минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня, при этом обстрелы по украинской территории ведутся на глубину до 10 километров, в результате чего уничтожается гражданская инфраструктура и есть погибшие среди мирного населения", – рассказал он.
По словам секретаря СНБО, украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск вблизи российско-украинской границы.
Все это свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут реально начаться уже в июле после завершения Чемпионата мира по футболу, который состоится в России,
– подчеркнул Турчинов.
Напомним, в ООН сообщили, что с начала мая на востоке Украины ухудшилась ситуация и участились случаи с использованием минометов и тяжелой артиллерии.
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