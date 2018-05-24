Росія готується до масштабних військових дій на Донбасі: Турчинов назвав дату наступу

Росія може готувати серйозні військові дії на Сході України після завершення Чемпіонату світу з футболу. Про це свідчить рекордна за останній час кількість обстрілів на Донбасі та зосередження військ РФ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов у коментарі BBC News Україна.

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Чиновник зауважив, що саме бойовики відповідальні за загострення ситуації на Донбасі. Турчинов зазначив, що вони використовують заборонену зброю і своїми ворожими діями вбивають мирних жителів та знищують цивільну інфраструктуру на сході України.

"Використовується заборонена мінського угодами артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню, при цьому обстріли по українській території ведуться на глибину до 10 кілометрів, в результаті чого знищується цивільна інфраструктура і є загиблі серед мирного населення", – розповів він.

За словами секретаря РНБО, українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ поблизу українсько-російського кордону.

Усе це свідчить про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій і наступальних дій, які можуть реально розпочатися вже у липні після завершення Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у Росії,

– наголосив Турчинов.

Нагадаємо, в ООН повідомили, що з початку травня на сході України погіршилася ситуація та почастішали випадки з використанням мінометів і важкої артилерії.