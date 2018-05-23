В ООН озвучили невтішні дані щодо ситуації на Донбасі

З початку травня на сході України, де триває російсько-українська війна, погіршилася ситуація. Зокрема, почастішали випадки з використанням мінометів і важкої артилерії.

Про це повідомив речник ООН Стефан Дюжаррик на брифінгу в Нью-Йорку, передає прес-служба організації.

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"Тільки за останні 24 години обстрілу піддалися 26 населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення. У результаті обстрілу пошкоджено системи газо- і електропостачання щонайменше в трьох населених пунктах уздовж", – заявив Дюжаррик.

Загалом, за даними ООН, більше десяти тисяч сімей в цих районах Донбасу залишилися без світла і газу.

Також Дєжаррик висловив занепокоєння у зв'язку з припиненням роботи Донецької фільтрувальної станції, внаслідок чого перебої з водопостачанням відчувають 345 тисяч чоловік.

"Наші гуманітарні партнери почали постачати воду в Авдіївку", – додав речник ООН.

Окрім того, він нагадав, що напади на об'єкти цивільної інфраструктури та їх персонал є неприпустимими, адже навмисні дії, спрямовані на руйнування системи водопостачання є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, упродовж 22 травня, російсько-окупаційні війська 49 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, застосувавши при цьому заборонене мінськими угодами озброєння. Внаслідок бойових дій загинув 1 український військовий, ще 3 бійців зазнали поранень.