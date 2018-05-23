В ООН озвучили неутешительные данные о ситуации на Донбассе

С начала мая на востоке Украины, где проходит российско-украинская война, ухудшилась ситуация. В частности, участились случаи с использованием минометов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке, передает пресс-служба организации.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли Талаковку

"Только за последние 24 часа обстрелу подверглись 26 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В результате обстрела повреждены системы газо- и электроснабжения по меньшей мере в трех населенных пунктах вдоль", – заявил Дюжаррик.

Всего, по данным ООН, более десяти тысяч семей в этих районах Донбасса остались без света и газа.

Также Дежаррик выразил обеспокоенность в связи с прекращением работы Донецкой фильтровальной станции, в результате чего перебои с водоснабжением испытывают 345 тысяч человек.

"Наши гуманитарные партнеры начали поставлять воду в Авдеевку", – добавил представитель ООН.

Кроме того, он напомнил, что нападения на объекты гражданской инфраструктуры и их персонал недопустимы, ведь умышленные действия, направленные на разрушение системы водоснабжения являются нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, в течение 22 мая, российско-оккупационные войска 49 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применив при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате боевых действий погиб 1 украинский военный, еще 3 бойцов получили ранения.