В ООН озвучили неутешительные данные о ситуации на Донбассе
С начала мая на востоке Украины, где проходит российско-украинская война, ухудшилась ситуация. В частности, участились случаи с использованием минометов и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке, передает пресс-служба организации.
Читайте также: Российские оккупанты обстреляли Талаковку
"Только за последние 24 часа обстрелу подверглись 26 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В результате обстрела повреждены системы газо- и электроснабжения по меньшей мере в трех населенных пунктах вдоль", – заявил Дюжаррик.
Всего, по данным ООН, более десяти тысяч семей в этих районах Донбасса остались без света и газа.
Также Дежаррик выразил обеспокоенность в связи с прекращением работы Донецкой фильтровальной станции, в результате чего перебои с водоснабжением испытывают 345 тысяч человек.
"Наши гуманитарные партнеры начали поставлять воду в Авдеевку", – добавил представитель ООН.
Кроме того, он напомнил, что нападения на объекты гражданской инфраструктуры и их персонал недопустимы, ведь умышленные действия, направленные на разрушение системы водоснабжения являются нарушением международного гуманитарного права.
Напомним, в течение 22 мая, российско-оккупационные войска 49 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применив при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате боевых действий погиб 1 украинский военный, еще 3 бойцов получили ранения.