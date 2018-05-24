Росія відправила на окупований Донбас "гумконвой"

Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих відправило на окуповані території України так званий "гумконвой".

Про це мовиться на сайті відомства.

Це вже 77-й за ліком "гумконвой", відправлений окупантами на Донбас.

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Вантажівки доставлять до Луганська і Донецька понад 400 тонн вантажів.

Окупанти запевняють, що у складі вантажів дитячі продуктові набори та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт.