Росія відправила на окупований Донбас "гумконвой"
Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих відправило на окуповані території України так званий "гумконвой".
Про це мовиться на сайті відомства.
Це вже 77-й за ліком "гумконвой", відправлений окупантами на Донбас.
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Вантажівки доставлять до Луганська і Донецька понад 400 тонн вантажів.
Окупанти запевняють, що у складі вантажів дитячі продуктові набори та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Джерело: 24 Канал
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