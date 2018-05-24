Россия отправила на оккупированный Донбасс "гумконвой"

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отправило на оккупированные территории Украины так называемый "гумконвой".

Об этом говорится на сайте ведомства.

Это уже 77-й по счету "гумконвой", отправлен оккупантами на Донбасс.

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Грузовики доставят в Луганск и Донецк более 400 тонн грузов.

Оккупанты утверждают, что в составе грузов детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.