Россия отправила на оккупированный Донбасс "гумконвой"
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отправило на оккупированные территории Украины так называемый "гумконвой".
Об этом говорится на сайте ведомства.
Это уже 77-й по счету "гумконвой", отправлен оккупантами на Донбасс.
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Грузовики доставят в Луганск и Донецк более 400 тонн грузов.
Оккупанты утверждают, что в составе грузов детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.
Источник: 24 Канал
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