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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Тимчук пояснив, чому бойовики не можуть піти у масштабний наступ на Донбасі

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У проросійських бойовиків немає шансів на успішний наступ на позиції ЗСУ на Донбасі
У проросійських бойовиків немає шансів на успішний наступ на позиції ЗСУ на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Незважаючи на останню ескалацію, у проросійських бойовиків навряд чи є шанси на будь-які масштабні операції на Донбасі, адже наразі немає масштабного перекидання на окуповані території регулярних військ з території Росії.

Про це розповів нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".

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За словами експерта, наразі ескалація спостерігається на багатьох ділянках фронту.

"Ми бачимо посилення дій з боку бойовиків, якщо брати до уваги те, що відбувається в районі Горлівки. Але ескалація відбувається не тільки там. Ми також бачимо ескалацію на захід від Донецька – в районі Докучаєвська тощо", – зауважив Тимчук.

Водночас, на думку політика, в нинішніх умовах у російські окупаційні сили практично не мають шансів на успішний наступ на українські позиції.

Важко сказати, наскільки ще зросте градус напруги. Треба розуміти, що якщо брати нинішню конфігурацію окупаційних формувань і тих формувань ЗСУ, які задіяні на боці ООС, то в бойовиків немає особливих шансів на якусь масштабну наступальну операцію оперативно-тактичного рівня,
– наголосив нардеп.

Він додав, що всі масштабні операції бойовики проводили виключно за участю регулярних підрозділів збройних сил Російської Федерації, тому самостійно вони наступати не здатні.

"Але на тлі ескалації, яка зараз спостерігається, ми поки не бачимо якогось масштабного перекидання військ з території Росії на окуповану територію Донбасу. Ситуація може змінитися щогодини, але на даний момент ми цього не бачимо", – підкреслив Тимчук.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія може готувати серйозні військові дії на сході України після завершення Чемпіонату світу з футболу. За його словами, про свідчить рекордна за останній час кількість обстрілів на Донбасі та зосередження військ РФ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Зброя Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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