Макрон зробив тривожні заяви, і цим скористається Путін, – дипломат

Путін зустрічами з Меркель і Макроном показав, що він перебуває не у міжнародній ізоляції. Хоча не може бути наближення позицій ЄС до Росії, враховуючи агресивну зовнішню політику Кремля. Але Макрон зробив кілька тривожних заяв.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як зауважив фахівець, по-перше, Макрон сказав, що у зовнішній політиці Франція є незалежною та керується власними інтересами. Очевидно, вважає Хара, що Макрон, не досягнувши вагомих результатів у внутрішніх перетвореннях (а у Франції є серйозні проблеми), намагається компенсувати це зовнішньою політикою та знайти собі роль. Однак, у питанні війни на Донбасі провідну роль грає Німеччина та формат Волкер-Сурков з американського боку. Це місце зайняте.

По-друге, Макрон пробував вклинитися в питання війни в Сирії. І Росія була готовою йти на переговори, але іранці, які теж є присутніми в Сирії, заблокували це. По-третє, розповідає дипломат, президент Франції також намагався на зустрічі з Путіним сказати щось і щодо України. Але його заява, що Франція та РФ є постійними членами Радбезу ООН і їм треба посилювати багатосторонні підходи – не реалістична. Адже саме Росія це і руйнує – міжнародні принципи, міжнародне право.

Макрон хоче стати провідником інтересів Європи на російському та американському напрямках. Він нічого не може запропонувати ні щодо України, ні щодо Сирії, і сприйняття ним Росії як позитивної сили, яка здатна вирішувати щось на міжнародній арені, підриває позиції, спільні з Меркель і ЄС. Це наочне свідчення розколу в ЄС,

– зазначає Олександр Хара.

На його думку, розколи в ЄС, а також між європейцями та американцями, згода Німеччини на будівництво "Північного потоку-2" дає підстави Путіну вважати, що продовження його агресивного курсу до України матиме успіх. Тому, наголошує Хара, особливих змін на Донбасі не буде. В Росії є ресурси та бажання добити Україну, а також посунути її на свій бік впливу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Париж визнає нову роль РФ у міжнародних відносинах, в тому числі на Близькому Сході. Сторони підтвердили важливість виконання мінських угод. 18 травня з візитом у Росії перебувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. У ЗМІ розгорівся скандал через те, що під час зустрічі Путін подарував їй квіти.