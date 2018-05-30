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Переговоры относительно Донбасса: почему процесс остановился и когда может возобновиться?

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Россия ищет союзников в Европе, чтобы надавить на Украину
Россия ищет союзников в Европе, чтобы надавить на Украину / 24 канал

Процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе приостановился. "Нормандская четверка" не встречается с 2016 года. Переговоры спецпредставителя США Волкера и помощника Путина Суркова тоже на паузе. Россия продолжает навязывать Украине свой сценарий руками европейцев.

Почему это произошло?

Переговоры в нормандском формате приостановились из-за выборов сначала президента Франции, а затем парламентских в Германии. В Кремле ожидали нового руководства в ведущих странах Европы, чтобы попытаться склонить Берлин и Париж на свою сторону.

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Формат Волкер – Сурков взял паузу в связи с президентскими выборами в России. Из-за обострения отношений между США и Россией, в частности, усиления Вашингтоном санкций, нежеланием Кремля идти на компромисс в вопросе введения миротворцев на Донбасс, перспективы возобновления переговоров не ясны.

Что дальше?

На Западе и в Украине считают минские соглашения безальтернативной дорожной картой для решения вооруженного конфликта на Донбассе. (Хотя эксперты склонны считать это капитуляцией Украины – "24"). Впрочем, первый пункт – безопасности, то есть полное прекращение обстрелов – постоянно нарушается пророссийскими боевиками. Это делает невозможным выполнение других положений договоренностей. В остальные же недели происходит эскалация напряжения, в результате чего погибли мирные жители – семья в Троицке и 15-летняя девушка с Торецка. Порошенко заявил, что пророссийские боевики пытаются вести наступательные операции.

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Россия настаивает на применении для урегулирования ситуации так называемой "формулы Штайнмайера" (президент Германии, представитель социал-демократической партии): предоставление сначала временного статуса Донбассу, а затем, после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории, примерно через два месяца, предоставление постоянного особого статуса ОРДЛО.

Каких дальнейших действий можно ожидать от США и Европы?

Германия заинтересована в возобновлении партнерских отношений с Россией – это хороший рынок, дешевые ресурсы. Таким образом Германия превратится в европейский хаб. Ось Берлин-Москва даст возможность доминировать Германии на континенте. Берлин уже дал согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Компромиссы Украины с Россией, которых хочет Германия, будут исключительно за наш счет. Вполне возможно, что такую ​​позицию поддержит Франция.

США не согласится на такие компромиссы и сценарии, которые категорически не воспримут в украинском обществе и наша политическая элита.

Будет ли продолжение санкций против России?

Промежуточные результаты расследования катастрофы "Боинга-777" в небе над Донбассом в 2014 году, согласно которым установлено, с какой российской части был доставлен в Украину "Бук" – дополнительный фактор для ЕС для продолжения санкций против России. В США очень громко звучит тема ужесточения санкций. Но санкции действуют медленно и резервов России может хватить на многие годы. Пока цена агрессии терпима для Путина.

Какой из этого вывод?

Если Порошенко согласится на так называемую "формулу Штайнмайера", то перестанет быть президентом. Большая часть украинского общества склоняется к компромиссам, но среди них нет особого статуса ОРДЛО, отказа от членства в НАТО, всего того, что хочет получить Россия. 15% украинцев готовы с оружием в руках возвращать оккупированные территории.

Путин не идет на какие-то даже минимальные уступки в переговорах по Донбассу и миротворцах. В Кремле ожидают результатов президентских и парламентских выборов в Украине, которые состоятся в 2019 году. Поэтому встреча в нормандской формате, которая планировалась в июне, может не состояться.

На активизацию переговорного процесса могут повлиять два фактора: встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" и переговоры спецпредставителя США Волкера с Сурковым или его преемником. Но пока ничто не говорит о том, что Россия созрела для того, чтобы прекратить войну, или что Украина не может ее дальше продолжать. Поэтому это будет продолжаться еще долго.

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Автор: Инна Жолобович
Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Миротворческий контингент Нормандский формат Публикации Статьи Петр Порошенко Ангела Меркель Владимир Путин Минские договоренности
Источник: 24 канал
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