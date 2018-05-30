15:32
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Цифры о войне на Донбассе, которые стоит знать каждому

141 Читати новину українською
Война на Донбассе
Война на Донбассе / Фото из открытых источников

Важной темой на Совбезе ООН стал и украинский Донбасс. В частности, говорили о специальном представителе ООН по конфликту в Украине, и необходимости ввести в районы боевых действий миротворцев. Недавно представитель Госдепа США Курт Волкер заявил: новости с Донбасса начали исчезать со страниц мировых СМИ.

29 мая в Совбезе с этими словами согласились. Поэтому мы решили напомнить вам несколько цифр о российско-украинской войне. Эти факты должны знать как в нашей стране, так и за ее пределами.

Читайте также: Россия на Совбезе ООН отметилась циничным заявлением о МН17

2,500 тысячи людей. И это только гражданские, которых убили российские бомбы на Донбассе за 4 года войны. Это официальные данные, которые не учитывают тех, кто умирает на оккупированных территориях, и их не регистрируют.

Один миллион человек ежемесячно пересекает линию разграничения между оккупированной и освобожденной территорией Донецкой и Луганской области.

40 тысяч человек на оккупированной территории болеют туберкулезом и не имеют доступа к лечению, поскольку украинским медикам туда дорога закрыта. Да и международные организации часто не допускают до больных.

И последнее: Восток Украины – это поле, усыпанные минами и неразорвавшимися снарядами. Почти 2 миллиона людей, которые проживают на оккупированных территориях, фактически играют в рулетку: погибнут или выживут. Они являются заложниками пророссийских боевиков.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 мая, российско-оккупационные войска 36 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе ООН Жертвы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
сегодня, 15:11 Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
183
Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
сегодня, 15:01 Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
Альфред Кох 185
День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
сегодня, 14:02 День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
Настя Сукач 89
Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
сегодня, 13:08 Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
2139
Вы из России? Вас убьют
сегодня, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 997
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук