Цифры о войне на Донбассе, которые стоит знать каждому

Важной темой на Совбезе ООН стал и украинский Донбасс. В частности, говорили о специальном представителе ООН по конфликту в Украине, и необходимости ввести в районы боевых действий миротворцев. Недавно представитель Госдепа США Курт Волкер заявил: новости с Донбасса начали исчезать со страниц мировых СМИ.

29 мая в Совбезе с этими словами согласились. Поэтому мы решили напомнить вам несколько цифр о российско-украинской войне. Эти факты должны знать как в нашей стране, так и за ее пределами.

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2,500 тысячи людей. И это только гражданские, которых убили российские бомбы на Донбассе за 4 года войны. Это официальные данные, которые не учитывают тех, кто умирает на оккупированных территориях, и их не регистрируют.

Один миллион человек ежемесячно пересекает линию разграничения между оккупированной и освобожденной территорией Донецкой и Луганской области.

40 тысяч человек на оккупированной территории болеют туберкулезом и не имеют доступа к лечению, поскольку украинским медикам туда дорога закрыта. Да и международные организации часто не допускают до больных.

И последнее: Восток Украины – это поле, усыпанные минами и неразорвавшимися снарядами. Почти 2 миллиона людей, которые проживают на оккупированных территориях, фактически играют в рулетку: погибнут или выживут. Они являются заложниками пророссийских боевиков.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 мая, российско-оккупационные войска 36 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.