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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Россия на Совбезе ООН отличилась циничным заявлением о МН17

58 Читати новину українською
Сбитый
Сбитый "Боинг-777"

Россия отказалась признавать выводы международного расследования по сбитому над Донбассом пассажирскому "Боингу-777" малайзийских авиалиний.

Международная следственная группа определила, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014-го попала на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса из России.

Постпред Москвы при ООН на заседании Совбеза организации Василий Небензя заявил, что Россия не может принять "безосновательных" выводов следственной группы.

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По его словам, это связано с тем, что "отдельные государства работают плохими методами, а потому Москва может доверять тем расследованием, участником которых она является сама".

Он заявил, что таким выводом мир подтвердил свою идеологическую направленность на обвинения России.

Россия настаивает на проведении расследования, чтобы настоящие виновные были определены на основе достоверных доказательств и привлечены к ответственности, 
– цинично добавил Небензя.

Теги: ООН Российская пропаганда Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
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