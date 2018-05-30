Росія на Радбезі ООН відзначилася цинічною заявою щодо МН17

Росія відмовилася визнавати висновки міжнародного розслідування щодо збитого над Донбасом пасажирського "Боїнга-777" малайзійських авіаліній.

Міжнародна слідча група визначила, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014-го потрапила на непідконтрольну Києву територію Донбасу з Росії.

Постпред Москви при ООН на засіданні Радбезу організації Василь Небензя заявив, що Росія не може прийняти "безпідставних" висновків Слідчої групи.

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За його словами, це пов’язане з тим, що "окремі держави працюють поганими методами, а тому Москва може довіряти лише тим розслідуванням, учасником яких вона є сама".

Він заявив, що таким висновком світ підтвердив свою ідеологічну направленість на звинувачення Росії.

Росія наполягає на проведенні розслідування, щоб справжні винні були визначені на основі достовірних доказів та притягнуті до відповідальності,

– цинічно додав Небензя.