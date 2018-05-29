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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Катастрофа "Боїнга 777" показала, в яких масштабах Росія готова брехати, – The Washington Post

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Збиття
Збиття "Боїнга 777" продемонструвало, в яких масштабах Росія готова брехати, аби уникнути відповідальності за свої дії / Фото з відкритих джерел

У результаті міжнародного кримінального розслідування на чолі з Нідерландами з'ясувалося, що ракета класу "земля-повітря", яка збила літак Boeing 777 рейсу MH-17 у небі над Донбасом, була випущена з реактивної установки, що базувалася в російській військовій частині.

Таким чином, на цьому злочині видно "відбитки пальців" Росії, і вона поводилася безчесно перед обличчям доказів, йдеться у статті для The Washington Post.

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В рамках окремого розслідування, проведеного журналістами за матеріалами відкритих джерел, організацією Bellingcat було встановлено особу офіцера російської військової розвідки, голос якого чути на записі одного з перехоплених телефонних переговорів, під час яких обговорювалося розміщення ракети. Ним виявився офіцер ГРУ Олег Іванніков, нагадує автор публікації.

До цього російські офіційні особи заявляли, що ракету нібито випустили українські збройні сили, або що MH17 був збитий українським винищувачем чи висловлювали інші брехливі припущення.

Ця катастрофа чітко показала, в яких масштабах Росія готова використовувати обман і дезінформацію, аби ухилитися від відповідальності за свої дії. Не можна допустити, щоб такі методи перешкоджали розслідуванню падіння літака, 
– підсумовує автор.

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Нагадаємо, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг 777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Новини Росії Збитий "Боїнг 777" Розслідування авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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