Путін зробив різку заяву щодо причетності Росії до збиття Боїнга-777 на Донбасі

Російська Федерація продовжує категорично відкидати усі звинувачення щодо причетності до збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом. За результатами розслідування, літак був збитий з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Причетність Росії заперечив і президент країни Володимир Путін. Він заявив, що ракета, що збила літак, не належить Росії. Про це пише російське видання РІА Новини.

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"Ні, звичайно. Повторюю, там кілька версій, в тому числі, і версія, що це ракета української армії, і літак, і так далі. Але повторюю, немає нічого, що вселяло б нам довіру в якості остаточних висновків, і не буде такого без нашої повноцінної участі в розслідуванні ", – відповів Путін на питання журналістів, чи належала ракета, яка збила малайзійський Boeing, Росії.

Нагадаємо, 24 травня міжнародна слідча група, яка займається розслідування катастрофи MH17, заявила, що ракета "Бук" була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії.



25 квітня Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті малайзійського "Боїнга" під Донецьком у 2014 році.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.



