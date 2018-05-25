Путин сделал резкое заявление о причастности России к сбиванию Боинга-777 на Донбассе

Российская Федерация продолжает категорически отвергать все обвинения в причастности к сбиванию самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. По результатам расследования, самолет был сбит с российским зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Причастность России опроверг и президент страны Владимир Путин. Он заявил, что ракета, которая сбила самолет, не принадлежит России. Об этом пишет российское издание РИА Новости.

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"Нет, конечно. Повторяю, там несколько версий, в том числе, и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании", – ответил Путин на вопрос журналистов, принадлежала ли ракета, которая сбила малазийский Boeing, России.

Напомним, 24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы MH17, заявила, что ракета "Бук" была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Министерства обороны России.



25 апреля Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбивании малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.