Збиття "Боїнга 777" на Донбасі: нові дані про головного фігуранта справи

Група розслідувачів Bellingcat встановила, що російський офіцер ГРУ Олег Іванніков з позивним "Ореон" є відповідальним за транспортування російського "БУКу" на Схід України. Під час операцій він використовував псевдонім – "Андрій Іванов".

Ідентифікувати його особу було не дуже просто, експертам довелося проаналізувати не одну базу даних телефонних дзвінків.

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Стало відомо, що російський офіцер ГРУ закінчив Київську авіаційну академію. Крім того, він також керував військовими операціями в ЛНР. Зокрема, був там головним представником Росії, а також віддавав накази Плотницькому.



Російський офіцер ГРУ Олег Іванніков

Окрім своєї військової діяльності в Україні, Іванніков був залучений до багатьох міжнародних конфліктів за участю російських військових. Серед іншого, керував Вагнерівцями, та був так званим міністром оборони в сепаратистському уряді Південної Осетії під час російсько-грузинської війни 2008 року.

У Беллінгкет переконані, операцію з переправлення "БУКу" до окупованої частини України схвалила верхівка Кремля.

Російський кордон контролюють ФСБ. І якщо "БУК" без проблем перетнув кордон з Луганською областю, то не лише ГРУ було залучено до цієї операції. Це було схвалено головнокомандувачем,

– зазначив головний редактор інтернет-видання The Insider Роман Доброхотов.

Доказів щодо причетності Росії до збиття рейсу МН-17 стає дедалі більше. Міжнародна група, яка розслідує цю справу оприлюднила нові деталі авіакатастрофи. Зокрема, представила ракету із відбитками пальців російських військовиків. Ракету виготовили під Москвою у 1986 році. Снаряди до "БУКів" там виробляють і сьогодні. Крім того, вставили і бригаду яка відкрила вогонь по "Боїнгу".

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що установка, з якої збили літак рейсу МН17, походить з 53-ї зенітної бригади під Курськом в Російській Федерації,

– розповіла представниця національної поліції Нідерландів Уілберт Паулсон.

Розслідуванням трагедії займається міжнародна слідча група. До її складу входять фахівці з Нідерландів, України, Бельгії, Австралії, Малайзії. Всі докази вказують на Росію. Однак, Кремль, як завжди усі звинувачення відкидає і пропонує свої варіанти розвитку подій. Та попри це Австралія та Нідерланди вже офіційно звинуватили у збитті літака Москву.

"Виходячи з висновків міжнародного розслідування, Нідерланди і Австралія тепер переконані, що Росія несе відповідальність за розташування установки "Бук", з якої був збитий MH17", – додав Міністр закордонних справ Нідерландів Стівен Блок.

Що таке катастрофа MH17 ?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.