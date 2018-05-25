20:32
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Збиття "Боїнга 777" на Донбасі: нові дані про головного фігуранта справи

382 Читать новость на русском

Група розслідувачів Bellingcat встановила, що російський офіцер ГРУ Олег Іванніков з позивним "Ореон" є відповідальним за транспортування російського "БУКу" на Схід України. Під час операцій він використовував псевдонім – "Андрій Іванов".

Ідентифікувати його особу було не дуже просто, експертам довелося проаналізувати не одну базу даних телефонних дзвінків.

Читайте також: Голова НАТО закликав Москву визнати вину в катастрофі рейсу MH17

Стало відомо, що російський офіцер ГРУ закінчив Київську авіаційну академію. Крім того, він також керував військовими операціями в ЛНР. Зокрема, був там головним представником Росії, а також віддавав накази Плотницькому.


Російський офіцер ГРУ Олег Іванніков

Окрім своєї військової діяльності в Україні, Іванніков був залучений до багатьох міжнародних конфліктів за участю російських військових. Серед іншого, керував Вагнерівцями, та був так званим міністром оборони в сепаратистському уряді Південної Осетії під час російсько-грузинської війни 2008 року.

У Беллінгкет переконані, операцію з переправлення "БУКу" до окупованої частини України схвалила верхівка Кремля.

Російський кордон контролюють ФСБ. І якщо "БУК" без проблем перетнув кордон з Луганською областю, то не лише ГРУ було залучено до цієї операції. Це було схвалено головнокомандувачем,
– зазначив головний редактор інтернет-видання The Insider Роман Доброхотов.

Доказів щодо причетності Росії до збиття рейсу МН-17 стає дедалі більше. Міжнародна група, яка розслідує цю справу оприлюднила нові деталі авіакатастрофи. Зокрема, представила ракету із відбитками пальців російських військовиків. Ракету виготовили під Москвою у 1986 році. Снаряди до "БУКів" там виробляють і сьогодні. Крім того, вставили і бригаду яка відкрила вогонь по "Боїнгу".

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що установка, з якої збили літак рейсу МН17, походить з 53-ї зенітної бригади під Курськом в Російській Федерації,
– розповіла представниця національної поліції Нідерландів Уілберт Паулсон. 

Розслідуванням трагедії займається міжнародна слідча група. До її складу входять фахівці з Нідерландів, України, Бельгії, Австралії, Малайзії. Всі докази вказують на Росію. Однак, Кремль, як завжди усі звинувачення відкидає і пропонує свої варіанти розвитку подій. Та попри це Австралія та Нідерланди вже офіційно звинуватили у збитті літака Москву.

"Виходячи з висновків міжнародного розслідування, Нідерланди і Австралія тепер переконані, що Росія несе відповідальність за розташування установки "Бук", з якої був збитий MH17", – додав Міністр закордонних справ Нідерландів Стівен Блок.

Що таке катастрофа MH17 ?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.

Теги: Новини України Новини Росії Збитий "Боїнг 777" авіація Нідерланди Розслідування Катастрофа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-7 міфів про здоров’я від Супрун: свіжа підбірка
сьогодні, 20:18 Топ-7 міфів про здоров’я від Супрун: свіжа підбірка
191
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сьогодні, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1139
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сьогодні, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 1024
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні, 14:16 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 1767
Меркель на вихід, Макрон на вхід: чому європейські лідери зачастили до Путіна?
сьогодні, 12:04 Меркель на вихід, Макрон на вхід: чому європейські лідери зачастили до Путіна?
Наталія Лебідь 2194
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук